Como Marcelo Moreno ajudou em contratação do Cruzeiro

Lautaro Díaz ficou animado com o contato do Cruzeiro, no entanto, conversou com Marcelo Moreno para conhecer o novo clube

O diretor de futebol, Alexandre Mattos, faz os contatos, reuniões com representantes e falou em valores. No entanto, o ex-atacante da Raposa entrou na negociação e ajudou na contratação.

O Cruzeiro apresentou, nesta sexta-feira (5), o atacante argentino Lautaro Díaz. No entanto, para conseguir anunciar o atleta, contou com um reforço de peso: o atacante Marcelo Moreno. O vínculo vai até junho de 2028.

“Eu conheci o Marcelo no Independiente, ele chegou na janela do meio do ano. Obviamente, no futebol sul-americano, ele é muito conhecido. Tivemos muito boa relação. Ele sempre me falava do Cruzeiro e que o futebol brasileiro podia ser bom para mim. Eu estava de férias, e ele me mandou mensagem dizendo: ‘Meu amigo, existe a possibilidade de vir para o Cruzeiro, quero que venha para o meu time’”, afirmou.

Nome do Cruzeiro aliado a Moreno

Afinal, quando recebeu o contato da diretoria da Raposa, o jogador ressaltou que não teve dúvidas e logo deu autorização para fechar com o time mineiro

“Quando escutei o nome do Cruzeiro, não tive dúvidas. Mas falei com ele (Marcelo Moreno) antes, no momento da negociação, e depois. Ele me mandou muitas felicidades, que queria vir aqui um dia desses. Ele tem me ajudado um montão”, finalizou.