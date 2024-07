Com dois gols e sequência invicta, Fellipe Resende se destaca pelo Maricá

Ex-atleta do Internacional anotou o gol da vitória da equipe sobre o Araruama por 1 a 0, na última partida pelo Campeonato Carioca A2 Crédito: Jogada 10

O Maricá venceu o Araruama por 1 a 0, no último sábado (29), pela 7ª rodada do Campeonato Carioca A2. O destaque da partida foi o autor do gol, Fellipe Resende. Assim, ao longo da campanha, até aqui, o extremo participou como titular de todos os jogos do clube na competição, com 4 empates e 3 vitórias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além dos dois gols marcados, o jogador acumula 494 minutos em campo, sendo vice-artilheiro do clube no ano. Além disso, é o segundo com maior minutagem e o primeiro em situações claras de gols criadas.

Com apenas 20 anos, o atleta tem chamado a atenção no mercado, e o Maricá pode receber ofertas por seu futebol neste segundo semestre. Além de se destacar na disputa do Carioca A2, Fellipe também atuou em 2 jogos pelo Audax-RJ em 2024. Na base do Internacional, o jovem estufou a rede em duas oportunidades, em 2023, assim como foi titular em todos os jogos da Copinha. O atleta ainda somou participações em gols pelo Campeonato Gaúcho e Brasileirão Sub-20. Diante disso, Fellipe afirmou que deseja aproveitar a boa fase e ajudar ainda mais a equipe carioca. “A experiência que tive no Internacional foi muito importante, tive a oportunidade de realizar alguns treinos com o profissional no meu último ano e adquirir mais experiência. Graças a Deus estou conseguindo ajudar a equipe do Maricá. Espero seguir evoluindo para poder, cada vez mais, ajudar a equipe a atingir os objetivos”, disse.