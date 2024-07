Agora técnico, Carlitos Tévez é oferecido ao Corinthians

O Timão, por sua vez, segue com Fábio Carille como a primeira opção para o cargo, apesar de o Santos negar a liberação do treinador. Contudo, o nome de Ramón Díaz, que teve passagem recente pelo Vasco, vem ganhando força na diretoria alvinegra.

O Corinthians segue à procura de um técnico para o lugar de António Oliveira, demitido na última terça-feira. Dessa maneira, o Timão recebeu a indicação de Carlitos Tévez, que foi jogador do clube e agora é treinador. Ele foi oferecido pelo seu empresário Kia Joorabchian. No entanto, o presidente Augusto Mello descartou o ídolo corintiano.

Carlitos Tévez pendurou as chuteiras em 2021. No ano seguinte, assumiu a condição de técnico do Rosario Central. Foram 24 jogos, com seis vitórias, dez empates e oito derrotas. O seu último clube foi o Independiente, também da Argentina.

Na equipe de Avellaneda, o ex-jogador comandou em 31 partidas, com 14 vitórias, 11 empates e seis derrotas. Ele cumpriu a missão de evitar o rebaixamento do maior campeão da Libertadores, com sete conquistas. Todavia, desgastou-se na atual temporada por conta de resultados ruins. Ele discutia frequentemente com a Associação de Futebol da Argentina (AFA) devido à arbitragem.

Como jogador profissional, Tévez passou com sucesso por grandes clubes, como Boca Juniors, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Corinthians. No futebol brasileiro, foram 78 jogos e 46 gols, além da conquista do Campeonato Brasileiro de 2005.