Série D: Portuguesa-RJ empata na Bahia e desperdiça chance de colar no líder

A Portuguesa-RJ ficou no empate sem gols com o Itabuna na noite desta quarta-feira (3), no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, pela 11ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Lusa aparece em terceiro lugar, com 19 pontos. Já o time baiano segue na vice-liderança no Grupo 6, com 20 pontos, dois a menos que o Nova Iguaçu-RJ. Restam, aliás, três rodadas para o fim da fase de classificação. O jogo A Lusa carioca assustou o Itabuna em bola aérea aos 17 minutos, mas não passou disso na primeira etapa. Afinal, as jogadas da equipe do Rio de Janeiro não conseguiram desmontar o sistema defensivo baiano. Do outro lado, os donos da casa chegaram a levar perigo, mas não o suficiente para balançar a rede. A etapa final reservou um pouco mais de emoção. Embora o equilíbrio tenha se mantido, os times passaram a ter mais chances. A Portuguesa-RJ, mais ofensiva, se lançou à frente e assumiu riscos. O Itabuna encaixou alguns contragolpes, mas o placar seguiu inalterado.