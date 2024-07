Renato Gaúcho rebate torcedores do Grêmio por gritos de ‘burro’

Treinador se irritou com os gritos da arquibancada que criticaram suas decisões ao logo do jogo contra o Palmeiras Crédito: Jogada 10

O Grêmio encerra a quinta-feira (4) com o sinal de alerta ligado. Diante do Palmeiras, o Tricolor abriu 2 a 0, mas cedeu a igualdade na etapa final. Com o resultado, a torcida soltou os cachorros em cima de Renato Gaúcho, que acabou chamado de “burro” pelas arquibancadas logo depois do duelo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na coletiva de imprensa, o treinador não escondeu a sua irritação e retrucou o torcedor. Do jeito Portaluppi de ser, o comandante garantiu que é bom na sua função e não faria nada de diferente ao longo dos 90 minutos.

“Até estranhei a reação da nossa torcida, porque nunca tinha acontecido isso. Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol, porque eu sou bom pra caramba”, declarou Renato Gaúcho, antes de completar: “Eu nunca tinha escutado isso (xingamentos de burro). Por um lado é bom, escutar a palavra burro, para saber o que ela representa. Mas eu faria tudo de novo”. Com a igualdade dentro de casa, o Grêmio fecha a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos e na 18 posição. Apesar de ter dois jogos a menos que os rivais, o Tricolor fica ligado para não se afundar no Z4.