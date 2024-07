Palmeiras tem bom retrospecto quando enfrenta o Grêmio fora de casa

Verdão perdeu apenas uma vez nos últimos sete anos que encarou o Imortal no Rio Grande do Sul. Equipes duelam nesta quinta-feira

É verdade que o último confronto acabou mais feliz para o Grêmio. Afinal, com gol de João Pedro, o Imortal se impôs na sua Arena e venceu por 1 a 0, a equipe de Abel Ferreira. Contudo, em partidas anteriores, o Verdão se saiu melhor que o adversário. Nesta somatória de partidas, conta embates pela Libertadores e até uma final de Copa do Brasil.

Nos últimos sete anos, Grêmio e Palmeiras duelaram no Rio Grande do Sul oito vezes, com apenas uma vitória do Imortal, dois empates e cinco vitórias alviverdes. Neste período, soma-se 12 gols do Verdão, contra apenas cinco dos gaúchos.

O Palmeiras encara o Grêmio nesta quinta-feira (4), às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tenta se aproximar do líder Flamengo e, para isso, aposta no bom retrospecto contra o Tricolor Gaúcho, fora de casa, nos últimos anos.

Em 2019, as equipes se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras foi até o Rio Grande do Sul e saiu com a vitória de 1 a 0, com gol de Scarpa cobrando falta. Na volta, em São Paulo, o Tricolor Gaúcho conseguiu inverter o placar e avançar na competição.

Já a final da Copa do Brasil de 2020, foi decidida entre Grêmio e Palmeiras. Contudo, o Verdão se sobressaiu e venceu os dois jogos, sendo 1 a 0 na Arena do Grêmio e 2 a 0 no Allianz Parque.

Palmeiras sonha com o tricampeonato

Agora, com este retrospecto positivo jogando no Sul, o Verdão tenta mais uma vitória para seguir na briga pelo título nacional. No momento o Palmeiras é o terceiro colocado, com 26 pontos, mas pode chegar aos 29 em caso de triunfo e diminuir a diferença para o Flamengo, para apenas um ponto.