Herói do Corinthians, Giovane revela sentimento pelo gol

Atacante decide partida em Itaquera e revela detalhes sobre conversas com sua esposa antes de partida decisiva contra o Vitória, no Brasileirão

O terrão decidiu para o Corinthians nesta quinta-feira (4), no estádio de Itaquera. Assim, o atacante Giovani marcou aos 49 minutos do segundo tempo, e o Corinthians derrotou o Vitória pelo placar de 3 a 2, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado, aliás, deixa o Timão em décimo sétimo lugar, ainda na zona de rebaixamento, porém com a mesma pontuação do Vitória, mas perdendo no critério de resultados positivos na competição, o Vitória venceu três, enquanto o Corinthians chegou no seu segundo jogo vencendo. Giovani, ao final do jogo, analisou o seu gol.

Giovani detalha sentimento ao marcar o gol decisivo para o Corinthians

“Sentimento de felicidade. Estava no banco e, antes de vir para o estádio, conversei com a minha esposa e disse estar sentindo uma coisa diferente, sentindo que aconteceria algo inexplicável para mim. Pensava que sobraria uma bola e eu marcaria esse gol. É meu terceiro gol como profissional, mas a emoção é como se fosse o primeiro. Esse grupo é trabalhador. Quero dedicar esse gol para a minha filha (Mavi) e esposa. Foi longo, não precisa ser desse jeito, mas nunca perdi minha fé e tinha certeza de que Deus não iria me abandonar”, disse o atacante.