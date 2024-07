Fan Zone Copa América tem programação especial para o fim de semana

A Fan Zone Conmebol Copa América 2024 entrou na reta final. Com a chegada do mata-mata da competição continental, o evento na praia de Copacabana preparou uma programação especial para o sábado (6). São shows do grupo Sambotica e do DJ Malboro, além da exibição da partida entre Brasil e Uruguai. Os ingressos são gratuitos por meio do site sympla.com.br.

A partir das 17h, o público terá à disposição mais um dia de experiências na arena montada no posto 2, além de apresentações de DJs, espaços de patrocinadores com entretenimento e distribuição de brindes. O samba raiz do Sambotica dá o tom a partir das 18h30, e às 20h o ícone do funk DJ Malboro assume o comando da festa para elevar as energias positivas para o decisivo jogo, válido pela fase quartas de final, com início às 22h e transmissão da TV Globo. A Seleção Brasileira precisa da vitória para seguir em busca do seu 10º título do torneio.

Mais de 21 mil pessoas

Será o quarto dia de programação na Fan Zone Conmebol Copa América 2024. Somados os públicos dos três dias anteriores, o espaço recebeu mais de 21 mil torcedores, sempre com bela e harmoniosa festa dos presentes. Ampla maioria, os brasileiros vibraram a cada jogada dos craques em campo, e dividiram o local com visitantes de diversos países, com destaque para os vizinhos sul-americanos.