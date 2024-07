Ex-atacante do Arsenal tem causa da morte revelada

clusÍdolo do Arsenal e do Everton, o ex-jogador Kevin Campbell teve a causa da sua morte divulgada nesta quinta-feira (04). De acordo com o inquérito preliminar, o inglês veio a óbito por falência múltipla de órgãos devido a uma infeção cardíaca. A informação é do The Sun.

Campbell foi internado pela última vez na Enfermaria Real de Manchester, em maio. Segundo o legista Zac Golombek, a Manchester University NHS Foundation Trust, que administra o local onde o ex-jogador recebeu cuidados pela última vez, declarou que o paciente teve um incidente de segurança de nível 5 – a categoria mais grave – durante o atendimento.

“Ele estava em forma e bem até por volta de janeiro de 2024, quando teve várias internações no hospital antes dessa internação final. Há referência a um atraso sobre aspectos de seu atendimento e diagnóstico, e também preocupações levantadas sobre processos de tomada de decisão em relação ao instituto de cuidados paliativos. Esses assuntos estão agora sujeitos a investigações internas por parte do fundo hospitalar”, declarou Golombek.