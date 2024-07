Everson, do Atlético, sofre fratura no dedo e vai passar por cirurgia

Everson, aliás, estava se recuperando de uma infecção no dedo mínimo da mão direita. Assim, foi desfalque nas últimas partidas do Atlético-MG.

O goleiro Everson, do Atlético, precisará passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (4). Ele sofreu uma fratura exposta no dedo mínimo da mão esquerda e será submetido ao procedimento cirúrgico no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, sem data para retornar aos gramados.

Todavia, o goleiro iniciou os trabalhos com bola e, nesta quinta-feira, estava realizando as atividades no treino normalmente quando sofreu uma nova lesão. É a primeira vez que Everson fica ausente do Galo por lesões; anteriormente, ele foi desfalque apenas por motivos de suspensões. O jogador não atua desde o empate contra o Fortaleza, no dia 23 de junho.

O Galo vem de derrota para o Flamengo, em sua arena, na última quarta-feira, por 4 a 2. Assim, vive um momento de instabilidade no Brasileirão e sofre com a ausência de seu goleiro, além de outros jogadores lesionados e os que estão servindo suas seleções na Copa América, nos Estados Unidos.

Atlético enfrentará o Botafogo no Rio de Janeiro

O próximo compromisso do time comandado por Gabriel Milito será contra o Botafogo, no domingo (7), no estádio Nilton Santos-RJ. O jogo será às 20h30 (de Brasília).