Eduardo Sasha celebra vitória e assistências em vitória do RB Bragantino

O RB Bragantino venceu o Atlético-GO, por 3 a 1 , na noite da última quarta (03), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. O atacante Eduardo Sasha, recuperado de dores nos pés, foi titular na partida e deu duas assistências para os gols de Lincoln e Helinho. O terceiro tento dos donos da casa foi anotado por Lincoln novamente. Após a partida, ele comentou sobre o seu retorno aos gramados.

Assim, o Massa Bruta volta suas atenções para um duelo regional. Afinal, o RB Bragantino encara o São Paulo, às 20h, no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. E o atacante projetou o embate.

“Acredito em um grande jogo. Sabemos das qualidades do adversário. É o chamado jogo de seis pontos, já que os dois estão próximos na tabela. Vamos nos preparar para fazer o melhor”, finalizou Sasha.

Aliás, com o resultado diante do Atlético-GO, o RB Bragantino pulou para o sétimo lugar, com 22 pontos e se aproximou do G6 do Campeonato Brasileiro.