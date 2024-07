Corinthians bate o Botafogo e volta a vencer pelo Brasileirão Sub-20

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão Sub-20, nesta quinta-feira. No Nilton Santos, o Timãozinho levou sustos, mas aproveitou as oportunidades e bateu o Botafogo, por 3 a 2, pela 12ª rodada. André, duas vezes, e GH marcaram para os paulistas, enquanto Kauan anotou dois para os cariocas.

O primeiro tempo do jogo ficou marcado pelo festival de chances criadas. A equipe carioca atingiu a trave duas vezes, enquanto o Corinthians, após parar no goleiro adversário, abriu o placar com Beto.

A segunda etapa manteve a toada, com André ampliando o placar nos minutos iniciais. Kauan Toledo diminuiu para a equipe carioca, mas GH ampliou para o clube alvinegro. Kauan balançou as redes mais uma vez, contudo não evitou a vitória do clube do Parque São Jorge.