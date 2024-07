Bruno Henrique valoriza força mental do Flamengo

Bruno Henrique marca duas vezes em vitória do Fla por 4 a 2 sobre o Atlético-MG; Resultado mantém Rubro-Negro na liderança do Brasileirão

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, com 30 pontos em 14 jogos. O time de Bruno Henrique é seguido de perto por Botafogo (27) e Palmeiras (26). A equipe paulista, porém, ainda joga na rodada, quando visita o Grêmio nesta quinta-feira (04).

“Só mostra a força do nosso grupo. Todos que entram querem fazer um bom papel. O professor nos orientou bem. Jogar aqui é muito difícil, a torcida empurra. O mais importante é o nosso mental. Não deixar o público desestabilizar a gente. Conseguimos fazer os gols na hora certa para sair de campo com a vitória”, começou Bruno Henrique.

Autor de dois gols do Flamengo por 4 a 2 sobre o Atlético-MG , nesta quarta-feira (03), em BH, o atacante Bruno Henrique preferiu valorizar o elenco do Fla. O camisa 27 destacou que o Rubro-Negro mostrou novamente muita força mental.

“O professor sempre pede para gente tentar sair na frente porque a possibilidade de vitória aumenta e a gente consegue desempenhar melhor em campo. Abrimos o placar com bola parada, o que temos aprimorado cada vez mais”, completou Bruno Henrique, em entrevista à Rede Globo.

Sequência em casa

O Flamengo, aliás, agora terá três jogos seguidos em casa. Afinal, o Rubro-Negro encara Cuiabá, Fortaleza e Criciúma no Maracanã nos próximos dias 06, 11 e 20 de julho. No período, o Fla ainda teria uma visita ao Internacional, mas o jogo foi adiado para que o Inter pague seus jogos na Copa do Brasil. No primeiro turno do Brasileirão, o time de Bruno Henrique ainda tem um embate fora de casa contra o Vitória. Este duelo será no dia 24.

