Botafogo sofre gol em seis jogos consecutivos no Brasileirão

Glorioso não sai zerado de campo desde o clássico contra o Fluminense, dia 11 de junho, no Nilton Santos Crédito: Jogada 10

O Botafogo vem embalando uma sequência de resultados positivos e vive um bom momento na temporada. No entanto, os comandados de Artur Jorge vêm apresentando fragilidades no sistema defensivo. O Glorioso sofreu gol nos últimos seis jogos. A última vez que os comandados de Artur Jorge saíram de campo sem ser vazados foi no dia 11 de junho, no clássico diante do Fluminense, no Nilton Santos. Na época, os jogadores alvinegros mostraram muito volume e venceram por 1 a 0, com gol de Bastos no segundo tempo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cuiabá 1 x 2 Bota

Vasco 1 x 1 Bota

Bota 2 x 1 Bragantino

Criciúma 2 x 1 Bota

Bota 1 x 1 Athletico-PR

Grêmio 1 x 2 Bota Defesa do Botafogo Lucas Halter e Bastos atualmente são os zagueiros titulares do Botafogo. Além disso, Luis Segovia e Alexander Barbosa também atuam na função e são opções no banco de reservas. Os gols sofridos nos últimos jogos não vêm trazendo muitos problemas ao trabalho de Artur Jorge. Entretanto, John Textor deseja reforços no setor.