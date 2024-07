Atlético-GO anuncia Vagner Mancini como novo treinador

Mancini estava no Ceará até a semana passada, quando foi demitido após maus resultados. Dragão está na zona do rebaixamento

É a segunda passagem de Mancini no Dragão, afinal ele treinou o time em 2020. No entanto, na ocasião, o treinador deixou o clube após uma proposta do Corinthians durante o Brasileirão daquele ano.

O Atlético-GO anunciou, nesta quinta-feira (4), a chegada do técnico Vagner Mancini. A confirmação veio após a derrota por 3 a 1 para o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O novo comandante será apresentado na manhã desta sexta-feira (5). Dessa maneira, a tendência é que faça a sua estreia contra o Athletico-PR, em Goiânia.

Mancini terá a missão de tirar o Atlético-GO da zona do rebaixamento. Afinal, a equipe soma apenas 11 pontos em 14 jogos, na 17ª posição. O time já soma cinco partidas sem conquistar uma vitória.

O treinador ficou pouco mais de uma semana desempregado. Isso porque ele foi demitido do Ceará no dia 26 de junho, após derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta. Foram 44 partidas pelo Vozão, com 15 vitórias, 15 empates e 14 derrota. Ele havia chegado ao clube cearense para a reta final da Série B em 2023 e conquistou o título do Estadual deste ano, batendo o rival Fortaleza na final.

