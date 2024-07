Abel tem retrospecto positivo e títulos contra Renato Gaúcho

O Palmeiras encara o Grêmio nesta quinta-feira (4), às 19h, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca também mais um duelo entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Os treinadores travaram embates interessantes nos últimos anos, com vantagem para o português do Verdão.

Até aqui, os treinadores se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias para Abel Ferreira, duas para Renato Gaúcho, além de um empate. O detalhe é que o português sempre esteve à frente do Palmeiras, enquanto Portaluppi ficou no comando de Flamengo e Grêmio nestes embates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira vez que os dois se enfrentaram foram pelo Brasileirão de 2020 e a partida acabou empatada em 1 a 1. Contudo, ainda neste ano, os técnicos iriam se enfrentar pela primeira vez em uma decisão. Grêmio e Palmeiras fizeram a grande final da Copa do Brasil. O Verdão venceu as duas partidas (1 a 0 na Arena do Grêmio e 2 a 0 no Allianz Parque) e ficou com o título.