Seleção Brasileira reclama de pênalti em Vini Jr

A Seleção Brasileira ficou na bronca com a arbitragem de Jesús Valenzuela no empate por 1 a 1 contra a Colômbia , nesta terça-feira, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Classificado em segundo lugar, o Brasil vai enfrentar nas quartas de final o Uruguai, que terminou em primeiro no Grupo C. O jogo será no sábado, às 22h (de Brasília). Já a Colômbia vai encarar o Panamá, segunda colocada do Grupo C, às 19h, no sábado.

