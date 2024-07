São Paulo vence de virada e afunda o Inter na lanterna do Brasileirão Sub-20

No duelo dos lanternas do Brasileirão Sub-20, melhor para o São Paulo, que venceu o Internacional por 2 a 1, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada. Os gols do triunfo foram marcados por Matheus Amaral e Ryan Francisco. Ricardo Mathias fez o de honra para o Colorado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O resultado coloca o São Paulo na 16ª colocação, com dez pontos na tabela de classificação. Por outro lado, o Inter se afunda na tabela, com apenas quatro. Vale destacar que os gaúchos têm dois jogos a menos por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Na próxima rodada, na quinta-feira, o São Paulo visita o Atlético-MG. Já o Inter recebe o Atlético-GO no Morada dos Quero-Queros. Ambos os jogos são às 15h (de Brasília). São Paulo chega a oito jogos de invencibilidade O Tricolor mantém uma sequência positiva na temporada. Agora, são oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias e um empate, entre Brasileirão Sub-20 e Paulista. O Inter, por sua vez, tem apenas uma vitória na competição e soma a sua segunda derrota seguida, uma vez que perdeu para o Goiás, em jogo no último fim de semana. O jogo começou movimentado, com as duas equipes buscando o gol. E quem teve sucesso foi o Inter, que abriu o placar aos 32 minutos. Ricardo Mathias recebeu na área e bateu colocado no canto do goleiro. Em seguida, o Colorado acertou a trave, em lance que poderia tê-lo feito dobrar o marcador.