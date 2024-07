São Paulo derrota o Athletico e entra no G4 do Brasileirão

Tricolor foi superior ao longo do confronto na Ligga Arena e assumiu a quarta colocação do torneio nacional Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (3), o São Paulo derrotou o Athletico por 2 a 1, na Ligga Arena, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor saíram através de Ferreira e Calleri. O Furacão anotou o seu gol com Fernandinho. O triunfo fora de casa levou o time paulista aos 24 pontos e na quarta colocação. Os paranaenses estão na sexta posição, com 22 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Calendário Na próxima rodada, o Athletico busca a recuperação contra o Atlético-GO, fora de casa. Enquanto isso, o São Paulo mede forças contra o Red Bull Bragantino, no MorumBIS.

Primeiro tempo e São Paulo melhor em campo O jogo demorou a engrenar. Os dois times se estudavam muito e pouca agressividade. Quando o meio-campo se abriu um pouco, o São Paulo foi mais perigoso e deu trabalho ao Furacão. Porém, as finalizações de Lucas Moura e Wellington Rato pararam nas defesas de Léo Linck. Perto do intervalo os gols saíram. O primeiro veio do São Paulo. Ferreira recebeu na grande área e bateu forte para vencer o goleiro, 1 a 0. Na casa dos 37 minutos, quando o Athletico forçou, achou o empate. Fernandinho chutou colocado da entrada da área e venceu Jandrei, 1 a 1. Segundo tempo de gol e expulsão Na etapa final, o Athletico veio disposto a virar. com troca de passes, a equipe buscou envolver o São Paulo e até chegou a rondar a área de Jandrei. Quando o gol parecia maduro, Kaíque Rocha errou passe para Thiago Heleno. Calleri ficou livre com a bola e saiu na cara do goleiro. Na primeira finalização, Léo Linck defendeu. No rebote, o camisa 9 empurrou para o fundo da rede, 2 a 1.