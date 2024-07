Marquinhos critica atuação do Brasil: ‘Muito a melhorar’

Em um dia de pouca inspiração, a Seleção Brasileira empatou com a Colômbia por 1 a 1, pela última rodada da primeira fase da Copa América. Após o duelo, o zagueiro Marquinhos, visivelmente frustado, reconheceu a má atuação do time e apontou o que precisa melhorar dentro de campo.

“A gente não está conseguindo ficar com a bola. Em alguns momentos a gente até ficava, mas progredia muito pouco no campo do adversário. A gente trabalhou muito a bola no nosso campo, tendo dificuldades para saltar essas linhas. Acho que foi isso que faltou. Sendo honesto com a gente mesmo, a gente enfrentou uma seleção da Colômbia muito bem, que vive um momento muito entrosado, de jogos sem perder. A gente tem muito a melhorar”, disse o zagueiro antes de complementar.