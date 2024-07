Fluminense negocia retorno de Nonato, por empréstimo

O Fluminense negocia o retorno do meio-campista Nonato, que atualmente está no Santos. O jogador chegará por empréstimo gratuito até 2025, com opção de compra. As partes já sinalizaram com o OK para o desfecho positivo da negociação. A informação é do Diário do Peixe.

Nonato, aliás, tinha a opção de compra pelo Fluminense há duas temporadas, mas acabou emprestado pelo Internacional ao Ludogorets, da Bulgária. Agora retornará ao time que será comandado por Mano Menezes, após a saída de Fernando Diniz. Em sua primeira passagem pelo clube das Laranjeiras, Nonato atuou em 55 partidas, anotou quatro gols e deu seis assistências.

O meia chegou ao Peixe em agosto de 2023, também por empréstimo. A saída do atleta da equipe paulista é um desejo de sua diretoria. Prevalece nos bastidores que Nonato não se encaixa na ideia de Fábio Carille, técnico do Santos. Assim, não vem recebendo oportunidades na equipe santista. Na temporada atual ele fez oito jogos, sendo sete deles na fase inicial do estadual.