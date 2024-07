Flamengo conclui venda de Thiago Maia ao Internacional

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência definitiva do atleta Thiago Maia para o Internacional. Fica o agradecimento pelos serviços prestados e pelas inúmeras conquistas! Desejamos sorte e muito sucesso na continuidade da carreira”, informou o Flamengo

Importante ressaltar que, do valor que o Internacional pagará pelo jogador, apenas 2,85 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) irá para o Flamengo, já que o Lille, da França, receberá 1,15 milhão de euros (R$ 6,9 milhões). Aliás, Flamengo e Lille ficarão, cada, com 25% dos direitos econômicos do atleta.