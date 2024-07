Corinthians x Palmeiras – Paulistão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Um dérbi agita o Paulistão Feminino nesta quarta-feira (4). Corinthians e Palmeiras se enfrentam, às 17h, o Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, pela oitava rodada do Estadual. O Verdão lidera a competição com 16 pontos e grande campanha até aqui. Contudo, as Brabas do Timão tem a mesma pontuação e com um jogo a menos. Assim, o embate vale a liderança do Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Corinthians

As Brabas venceram a Ferroviária por 2 a 1 na última rodada, em casa, e ocupa a vice-liderança da competição, com os mesmos 16 pontos do Palmeiras, mas atrás no saldo de gols. Contudo, o Timão ainda tem um jogo atrasado. O destaque da equipe fica por conta da atacante Jheniffer, artilheira do Corinthians e convocada para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.