Corinthians se aproxima de acerto com Ramón Díaz

Treinador teria aceitado oferta do Timão para ser o novo técnico do clube. Cúpula corintiana agora define detalhes do contrato

O treinador, inclusive, teria respondido positivamente à oferta do Corinthians, mas ainda não recebeu uma resposta do clube. Os valores ainda não foram revelados, mas ele deve receber muito próximo do que António Oliveira, demitido nesta terça-feira (2), recebia no Timão.

O Corinthians aproximou-se de um acerto para que Ramón Díaz seja o novo treinador do clube. De acordo com informações do jornalista argentino “César Luis Merlo”, as partes estão próximas de um acordo até o fim de 2025. O Timão teria feito uma oferta ao treinador, que gostou da proposta e estaria inclinado a aceitar.

Se confirmado, será a terceira experiência de Ramon Díaz no Brasil. Em 2020, o treinador chegou a ser anunciado como treinador do Botafogo, mas devido a problemas de saúde, enviou seu filho Emiliano para iniciar o trabalho no Alvinegro. Contudo, por falta de resultados, ele acabou demitido 20 dias depois, sem dirigir a equipe.

Já no ano passado, chegou ao Vasco no meio do Brasileirão do ano passado, com o objetivo de livrar a equipe do rebaixamento. Ele conseguiu o feito, mas no ano seguinte não conseguiu repetir o bom desempenho. O argentino acabou demitido após uma goleada para o Criciúma, em pleno São Januário.

No Corinthians, Ramón Díaz terá uma experiência parecida. Afinal, o Timão é o 19° colocado, na zona de rebaixamento e com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. Assim, o argentino teria mais um incêndio para apagar no Brasil.