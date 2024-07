Com patrimônio bilionário, família de Neymar acumula dívidas

Nadine, Neymar pai e Rafaella tem histórico de débitos com hospital, serviço de instalação de eletrodomésticos e até condomínio

A fortuna do craque está avaliada em R$ 4,8 bilhões. Mesmo assim, seu pai, por exemplo, que é empresário e sócio de Neymar em alguns negócios, acumula débitos em Santos e Rio de Janeiro. Uma pendência financeira que se destaca é com uma companhia que prestou serviço para a família em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Neymar compartilha um patrimônio bilionário com seus familiares. Assim, a expectativa era de que seus próximos não teriam problemas financeiros. O problema é que a realidade é totalmente diferente. A informação é do jornal “Extra”.

Com relação à Nadine, a pendência financeira se refere ao atraso da fatura mensal do condomínio, especificamente de fevereiro e março. A dívida é de R$ 2,6 mil.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, também tem histórico de dívidas. O dela com um hospital e um laboratório de análises clínicas em São Paulo. Ela deixou de pagar exames que se aproximaram de R$ 6,5 mil, assim como parcelas de R$ 250, entre 2020 e 2022.

A empresa foi responsável por instalar o sistema de ar-condicionado na cobertura de quatro andares. No entanto, Neymar pai não cumpriu com o acordo e atrasou alguns pagamentos. A maior dívida se aproxima dos R$ 5 mil, a qual a prestadora cobra desde abril.

Ao todo, a dívida do trio fica perto dos R$ 21 mil, quantia inferior ao que Neymar recebe em média por hora, R$ 55 mil. Afinal, em seu contrato com o Al-Hilal, seu salário se aproxima aos R$ 40 milhões por mês.

Familiares de Neymar com nomes sujos

O nome de Neymar pai, Nadine e Rafaella foram incluídos no registro público de inadimplência. Além disso, tiveram os seus nomes protestados. Com isso, há a possibilidade da negativação de seus nomes e a inclusão em órgãos de proteção ao crédito como o Serasa. Posteriormente, o trio pode encontrar dificuldades para realizar novos parcelamentos. Ou até mesmo insucesso na tentativa de conseguir crédito no futuro.

