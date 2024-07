Campeão mundial com o Brasil detona: ‘Olé da Colômbia?’

O ex-jogador Gerson Canhotinha não poupou críticas para a exibição do Brasil no empate contra a Colômbia, no último jogo da fase de grupos da Copa América. Em postagem no seu perfil no Instagram, o campeão mundial da Copa de 70 classificou a partida como um “passeio” dos colombianos contra a Seleção Brasileira.

Gerson também questionou a postura dos jogadores em campo, que acabaram sem reação e sucumbindo ao estilo de jogo da Colômbia.

“Nós levamos um passeio de uma seleção boa, que não é de boca cheia, é de boca vazia. Mas é uma seleção que se impõe pelo toque de bola. Parecia que as camisas estavam trocadas. A galera toda gritando olé. Nós vamos tomar olé do time da Colômbia? Ou eu não sei mais nada ou a coisa está feia. Tem que mudar tudo”, desabafou o ídolo brasileiro.