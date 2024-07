Atlético-MG x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Atlético-MG e Flamengo fazem o clássico que é o considerado de maior rivalidade entre rivais interestaduais do Brasil. Além disso, seus duelos são emocionantes. E tudo indica que o duelo desta quarta-feira (3/7), entre favoritos ao título do Brasileirão será mais um jogo elétrico. Galo, com 18 pontos, e Fla, líder com 27 pontos, jogarão às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 14ª rodada. Este jogo, é claro, terá cobertura de primeira da Voz do Esporte, com um esquenta a partir das 20h. O comando e a narração estará com Cesar Tavares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O premiado Cesar Tavares está na narração. Mas a cobertura da Voz ainda terá João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não perca na da desta partida acessando a Voz do Esporte a partir das 20h. Para isso, basta clicar na arte acima.