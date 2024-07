Athletico-PR x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), Athletico-PR e São Paulo se enfrentam na Ligga Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Furacão vem de vitória, fora, e espera manter o embalo para entrar no G-4. O São Paulo ganhou suas duas últimas partidas. Os paranaenses estão em quinto, com 22 pontos, enquanto o Soberano está uma posição atrás, com 21 pontos. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura raiz com um esquenta a partir das 20h, com as informações sobre as equipes e tudo o que rolou no Brasileirão. Assim que a bola rola, Diego Mazur narra a partida.

A cobertura também conta com Symon Casagrande nos comentários e Junior Azevedo nas reportagens. Não deixe de acompanhar Athletico x São Paulo com a Voz do Esporte. Clique na arte acima às 20h (de Brasília) e não perca nada sobre este duelo.