São Paulo x Internacional, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes que ocupam as duas últimas colocações da tabela, fazem duelo de desesperados no Brasileiro da categoria

São Paulo e Internacional duelam nesta quarta-feira (3), às 15h, no CT de Cotia, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor chega empolgado após vencer nas duas últimas rodadas, mas ainda amarga a penúltima colocação da competição, com sete pontos. Pior que os paulistas, somente o Colorado que tem apenas quatro pontos na tabela, está na lanterna do torneio e precisa vencer para reagir depressa e sair da zona de rebaixamento. Assim, é um duelo de desesperados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o São Paulo

Após um início de competição ruim, chegando a perder nove jogos consecutivos, o São Paulo se recuperou ao vencer duas partidas seguidas. Aliás, dois clássicos. O Tricolor bateu o Santos por 4 a 3 e depois o Corinthians, por 3 a 1. Assim, a equipe conseguiu suas duas primeiras vitórias no torneio de pontos corridos e agora busca manter a sequência para sair da zona de rebaixamento. O destaque fica para o garoto Ryan Francisco, artilheiro do Soberano.