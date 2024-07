Pogba e o desejo de voltar a jogar: ‘Não estou acabado’

O volante Pogba vive um drama em sua carreira, já que testou positivo em exame antidoping. Assim, recebeu uma suspensão de quatro anos. Com isso, surgiram especulações que o jogador francês poderia antecipar a sua aposentadoria do futebol.

A suspensão expira em setembro de 2027, quando o francês terá 35 anos. Por sinal, Pogba entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, sigla em francês). Assim, aguarda resposta sobre a decisão do Tribunal Antidoping da Itália.

Após o caso, o francês deu uma entrevista para a emissora “Al Jazeera”, do Qatar, para explicar que a declaração foi de setembro do ano passado. A propósito, o episódio ocorreu alguns dias antes da confirmação do resultado positivo do doping.

Auge e ostracismo de Pogba

O meio-campista esteve no elenco da França que venceu a edição de 2018 do Mundial na Rússia. Ele surgiu nas categorias de base do Manchester United, mas não teve muito espaço. Assim, Pogba foi vendido a Juventus, onde se destacou, retornou aos Diabos Vermelhos, porém, novamente, sem sucesso.

Depois voltou à Velha Senhora, em 2022. O grande problema é que em sua primeira temporada depois do retorno sofreu uma sequência de lesões. Com isso, atuou em apenas dez partidas. O vínculo com a Juventus vai até 2026, mas está suspenso desde agosto de 2023. Afinal, o francês testou positivo para testosterona depois de embate com a Udinese. Exatamente na primeira rodada do Campeonato Italiano.

