Estêvão diz que não provocou rival em lance polêmico no clássico: ‘Meu futebol’

Atacante foi pivô de confusão, no segundo tempo do Dérbi, que gerou a expulsão de Veiga. Garoto também comentou venda para o Chelsea

O atacante Estêvão foi protagonista de um lance polêmico, na vitória do Palmeiras por 2 a 0 em cima do Corinthians , nesta segunda (1), no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o jogador tentou um drible em Garro e deu um sorriso após a bola ser afastada. O camisa 10 do Corinthians não gostou e encarou o garoto. Logo em seguida, Raphael Veiga chegou empurrando o argentino e acabou sendo expulso.

“Ali é um clima de jogo, não foi provocativo, é o meu futebol. Algo normal que eu sempre faço, nada provocativo. Acabou pela cabeça quente no momento, mas não sentíamos a pressão. A personalidade eu sempre tive, desde a base. Isso é muito importante, minha família trabalhou muito a minha cabeça para isso e hoje estar jogando um Dérbi como titular estou muito feliz”, disse Estêvão.

Estêvão comenta ida para o Chelsea

Um dos pilares do Palmeiras nesta temporada, o garoto já está vendido ao Chelsea, da Inglaterra. O atacante vai se transferir apenas depois do Mundial de Clubes de 2025. Estêvão comentou da felicidade de poder jogar na Europa, mas garantiu seu foco no Verdão.

“Para falar a verdade fiquei muito feliz por dentro. Acho que é uma conquista que todo mundo sonha, de jogar na Europa, com os maiores do mundo. Hoje minha cabeça está no Palmeiras. O que eu fiz no Palmeiras foi relevante para eles me contratarem. Acho que todo o trabalho que o Palmeiras faz em todas as categorias, tanto na base quanto no profissional, é sensacional para todos nós garotos, a gente fica muito feliz e a expectativa é muito boa. Mas a cabeça está focada aqui no Palmeiras”, finalizou.