Brasileiro Christian Fiel acerta com novo clube no Azerbaijão

Com quatro gols e uma assistência atuando no Azerbaijão, brasileiro também acumula passagens por Portugal, Chipre e Roménia

Natural de Belém do Pará, o meia Christian Fiel acertou sua transferência para o Turan Tovuz, do Azerbaijão. O jogador de 35 anos assinou contrato por uma temporada, até junho de 2025. Christian defendia o Sabah FK, do mesmo país, e citou a permanência em um lugar já conhecido como algo positivo.

“Muito feliz com a oportunidade de defender o Turan Tovuz. Afinal, é um país que já conheço. Atuei aqui nas últimas três temporadas, então essa questão de adaptação será tranquila. O clube, aliás, tem uma boa estrutura, oferece boas condições e espero poder corresponder às expectativas depositadas em mim e ajudar o clube na temporada”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com quatro gols e uma assistência atuando no Azerbaijão, Christian Fiel também acumula passagens por Portugal, Chipre e Romênia. O meia armador destacou a importância da pré-temporada, falou sobre sua boa condição física e citou os objetivos do clube para 2024/25.