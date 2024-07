Santos x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta segunda-feira (1/7), Santos e Chapecoense se enfrentam às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. É jogo pela 13ª rodada décima terceira rodada do Brasileirão da Série B. Após ótimo começo, quando liderou a competição, os santistas tiveram forte oscilação e agora buscam voltar ao G4. A Chape busca um bom resultado para desgarrar do grupo do Z4. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 17h30, com um esquenta sob o comando de Marcus Cassino. E assim que a bola rolar, Romão Martinechen estará na narração.

