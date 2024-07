Relembre a carreira de Mano Menezes, encaminhado no Fluminense

Treinador de 62 anos venceu três vezes a Copa do Brasil e vai para seu sétimo time grande na carreira, o segundo no Rio de Janeiro Crédito: Jogada 10

Perto de assumir o Fluminense para o restante da temporada, Mano Menezes é um dos técnicos de maior experiência no mercado. Aos 62 anos, ele encaminhou, nesta segunda (1º), o acerto com o Tricolor, que será seu sétimo time grande na carreira – o segundo no Rio de Janeiro. Relembre, então, a carreira do treinador, que já comandou, inclusive, a Seleção Brasileira. Relembre a carreira de Mano Mano começou em seu estado, no Rio Grande do Sul. Iniciou no Guarani de Venâncio Aires antes de ir para a base do Internacional. Retornou ao Guarani, assumiu o Brasil de Pelotas, e, em 2003, partiu, então, para seu primeiro trabalho fora do RS. Foi quando assumiu o Iraty (PR). No ano seguinte, voltou ao RS para assumir o XV de Novembro, onde teve seu primeiro trabalho reconhecido nacionalmente.

Afinal, levou o pequeno e desconhecido clube (pasmem) à semifinal da Copa do Brasil de 2004, com direito a eliminar o Vasco com uma goleada por 3 a 0 em São Januário, na segunda fase. Ainda passou por Americano (oitavas) e Palmas (quartas) antes de enfrentar o futuro campeão Santo André, mas foi eliminado mesmo após vencer o jogo de ida. LEIA MAIS: Mano Menezes irá reencontrar velhos conhecidos no elenco do Fluminense Passagem histórica pelo Grêmio Depois desse trabalho, assumiu o Caxias, ficando até 2005, quando foi convidado para treinar o Grêmio, na busca por recolocar o Tricolor na Série A do Brasileirão. Era ele o comandante do Imortal na famosa Batalha dos Aflitos, terminada em vitória épica do Grêmio por 1 a 0 contra o Náutico, culminando no sonhado acesso.

Dessa forma, seguiu no RS até o fim de 2007, sendo vice-campeão da Copa Libertadores com o Tricolor. Neste ano, o Corinthians caiu para a segundona e viu no treinador um bom nome para conseguir o acesso em 2008, visando repetir o feito no Grêmio. Foi, assim, o início de um dos principais trabalhos de Mano na carreira. Não só subiu com o Corinthians como campeão, como, no ano seguinte, conquistou Paulistão e Copa do Brasil com o Timão. Em 2010, colocou a equipe paulista na briga pelo título brasileiro até a última rodada, aliás. Seleção Brasileira Daí, foi para a Seleção Brasileira para ser o comandante no ciclo da Copa do Mundo de 2014, que viria a ser no Brasil. Ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas-2012, ano em que encerrou o trabalho na Amarelinha. Numa fase diferente na carreira, assumiu o Flamengo, mas durou apenas 21 jogos. Retornou ao Corinthians, ficando por toda a temporada 2014, mas, em 2015, assumiu o Cruzeiro pela primeira vez. Deixou a Raposa para assumir o Shandong Luneng, da China, mas logo voltou à Toca: ficou entre 2016 e 2019, conquistando duas vezes a Copa do Brasil no período. Não resistiu, porém, à péssima fase do time mineiro no Brasileirão e saiu em agosto – o Cruzeiro viria a ser rebaixado pela primeira vez em sua história.