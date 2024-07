Palmeiras não perde um Dérbi, como mandante, há cinco anos

A última vez que o Corinthians ganhou do Palmeiras, na situação de visitante, aconteceu em 2019. Na ocasião, o jogo aconteceu pela primeira fase do Campeonato Paulista. O Timão venceu por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar. Desde então, as equipes se enfrentaram mais oito vezes com o Verdão como visitante. O Alviverde triunfou quatro vezes e aconteceu outros quatro empates.

O Palmeiras encara o Corinthians nesta segunda-feira (1) , às 20h, no Allianz Parque, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca diminuir a diferença para o líder Flamengo e para isso aposta em um retrospecto positivo. Afinal, o Alviverde não perde para o Timão, jogando em casa, há cinco anos.

Aliás, um destes duelos foi simplesmente uma final de Campeonato Paulista. Em 2020, as equipes disputaram a decisão do Estadual no Allianz Parque, após um 0 a 0 na Neo Química Arena. Contudo, o embate terminou em igualdade novamente, desta vez por 1 a 1. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor e ficou com a taça.

Entretanto, apesar do bom retrospecto, o último confronto deixou um gosto amargo para o Palmeiras. Afinal, no Paulistão deste ano, o Verdão chegou a abrir 2 a 0, mas viu o Timão empatar o jogo no último minuto. A partida aconteceu na Arena Barueri, já que o Allianz Parque estava trocando o gramado.

O Verdão tem 23 pontos e está a quatro do líder Flamengo. Um triunfo diminui essa diferença para apenas um ponto. Assim, um novo triunfo em casa, em cima do maior rival, é visto como crucial para as pretensões da equipe.