Diogo Costa, herói da classificação, exalta Portugal nas quartas da Euro 2024

Diogo Costa foi o grande nome da classificação de Portugal para as quartas de final da Eurocopa 2024. O goleiro português defendeu três cobranças na disputa por pênaltis contra a Eslováquia e ganhou o protagonismo da partida. Além disso, Diogo Costa já tinha feito uma grande defesa em finalização cara a cara com Seski, artilheiro eslovaco, após uma falha do experiente zagueiro Pepe, durante a prorrogação.

“Foi um jogo muito difícil contra uma equipe que deu a vida para se defender e fizeram isso muito bem. Da minha parte, são os jogos mais difíceis. Estamos sempre muito tempo sem tocar na bola e só me focava para que houvesse a possibilidade de saber aproveitá-la. Gastei toda a minha energia nisso e estou muito contente. Acima de tudo, ajudar a equipa e dedicar este jogo à minha família, que é meu suporte”, disse o goleiro após a partida.

O goleiro português ainda afirmou que a partida contra a Eslováquia foi a melhor da sua carreira.