Diogo Costa defende três cobranças e Portugal vence Eslovênia nos pênaltis

Triunfo por 3 a 0 nas penalidades confirma classificação dos portugueses para as quartas de final da Eurocopa 2024 Crédito: Jogada 10

Portugal está classificado para as quartas de final da Eurocopa 2024. Após um empate sem gols eletrizante, os portugueses contaram com uma grande atuação do goleiro Diogo Costa, que defendeu três cobranças, e venceram as penalidades por 3 a 0. Agora, a seleção portuguesa enfrenta a França na próxima fase. A partida teve direito a gol de pênalti perdido por Cristiano Ronaldo, que ainda não balançou a rede nesta edição. Além disso, o astro ficou muito abalado após desperdiçar a cobrança e foi às lágrimas durante a prorrogação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após disputar cinco Copas do Mundo e em sua sexta Eurocopa, é a primeira vez que o astro não marca na fase de grupos das duas principais competições de seleções. Aos 39 anos, CR7 foi titular de Portugal nas três primeiras partidas e deu uma assistência, se tornando o recordista de passes para gol na história da Euro.

O jogo Portugal dominou o primeiro tempo, teve a maior posse de bola, mas pecou no momento das finalizações. Além disso, a seleção portuguesa forçou muitos cruzamentos para Cristiano Ronaldo, que parecia ser a única jogada do time. No entanto, a melhor chance dos portugueses aconteceu em lance sem cruzamento. Rafael Leão driblou pela esquerda e passou para João Palhinha, que chutou na trave de fora da área já nos minutos finais da primeira etapa. Na volta do intervalo, Portugal manteve o domínio do jogo e chegou a criar outras boas oportunidades. No entanto, a Eslovênia esteve muito bem postada defensivamente e conseguiu segurar a pressão dos portugueses. Cristiano Ronaldo levou perigo em cobrança de falta e desperdiçou outra grande chance cara a cara com Oblak, mas o goleiro levou a melhor sobre o capitão português. Ao mesmo tempo, os portugueses forçaram muitos cruzamentos e não conseguiram furar a marcação adversária. Dessa maneira, o placar zerado prevaleceu até o apito final e a partida foi para a prorrogação.