Corinthians e Palmeiras vencem e lideram o Paulistão feminino

Palestrinas goleiam por 7 a 0 o Realidade Jovem e Brabas vencem por 2 a 1, com gol no fim, a forte Ferroviária

Corinthians e Palmeiras viveram momentos distintos em seus jogos pela sétima rodada pelo Paulistão feminino, nesta segunda-feira (1/7), mas se saíram bem. Enquanto as Palestrinas, enfrentando o frágil Realidade Jovem, golearam por 7 a 0, no Jayme Cintra, as Brabas do Timão fizeram um classico duríssimo diante da Ferroviária, no Canindé, e só garantiram o duríssimo 2 a 1 no finzinho.

Com isso, Palmeiras e Coritnhians seguem dividindo a ponta, com 16 pontos. O Verdão lidera no saldo de gols, poreém tem um jogo a mais. A Ferroviária, ao perder para Timão, segue com seis pontos, num modesto sétimo lugar. Já o realidade Jovem, massacrado pelas Palestrinas, está em nono, com quatro pontos.

Corinthians vence a forte Ferroviária

O duelo foi muito equilibrado, com o Corinthians sem Kemelli e Millene, machucadas, enfrentando dificuldade para sair da marcação da Ferroviária, que saiu na frente com um golaço de Neném, de fora da área, logo aos três minutos. Porém, o Timão arrancou o empate ainda na primeira etapa, com Eudimilla, de cabeça.