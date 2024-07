Com a janela chegando, veja como está a busca do Vasco por reforços

Dessa forma, vamos conferir quais são os planos do Cruz-Maltino para este importante período do futebol brasileiro. Saiba, então, quais são as negociações em andamento na Colina.

Enfim, é julho, querido Joganauta. E todos sabemos o que isso representa, certo? Faltam poucos dias para que o Vasco e, claro, os outros clubes brasileiros, possam inscrever novos jogadores para o restante da temporada. Afinal, a esperada janela de transferências de inverno será aberta no dia 10, ou seja, no outro sábado.

A promessa era de que o Vasco faria ao menos sete investimentos para reforçar o elenco. Destes, quatro já estão encaminhados. São os casos de Souza, Alex Teixeira e Philippe Coutinho, além de Emerson Rivaldo Rodríguez, do Inter Miami.

O zagueiro André Ramalho, do PSV, negocia. O brasileiro de 32 anos encerrou o contrato com o time holandês e está livre para fechar com qualquer clube sem custos. O Cruz-Maltino, então, surge no páreo pelo experiente defensor.

E, além dos citados, o time da Colina ainda tem interesse em outros dois pontas. Talles Magno, do New York City, e Brian Rodríguez, do América-MEX. A situação dos dois, porém, ainda está numa fase preliminar.