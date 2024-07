Adson, do Vasco, recebe sondagem de clube mexicano

Meia-atacante é uma das maiores contratações da história do Cruz-Maltino e tem contrato até o fim de 2027

Adson poderá estar de saída do Vasco. Em entrevista nesta segunda-feira ao canal ‘Denilson Show’, o empresário Fábio Mello revelou que o jogador recebeu consulta de um clube do México, mas não disse o nome do time.

“A gente está começando a entender melhor esses projetos, que é um outro ponto importante, sobre o que essas SAFs representam para o futebol brasileiro. A gente precisa um pouco mais de verdade. Mas aí, o Adson vem para o Vasco. E posso te falar uma coisa? Hoje, temos consulta de um clube importante do México”, disse Fábio Mello.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Talvez, para o Vasco e para o Adson, com o tumulto que está a gestão… Ainda que eu tenha uma admiração enorme pelo Pedrinho. Talvez seja bom para o Vasco se a gente traz os mesmos 6 milhões de euros. Deixa seguir. E não é para ganhar comissão, não. A comissão é só uma consequência do melhor plano para ele. O que vai ser do Vasco? E o Adson tem cinco anos de contrato”, finalizou.