Abel Ferreira tem Corinthians como uma das suas maiores vítimas

A única derrota aconteceu no Brasileirão de 2021. Na ocasião, o Corinthians venceu por 2 a 1, com dois gols de Róger Guedes, enquanto Gabriel Menino descontou para o Palmeiras. Na época, o Alvinegro era comandado por Sylvinho, que hoje é o treinador da seleção da Albânia. Nos outros jogos, são seis vitórias para Abel Ferreira e outros cinco empates.

O Palmeiras encara o Corinthians nesta segunda-feira (01), às 20h, no Allianz Parque, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Se tem um clássico que Abel Ferreira aprendeu a jogar desde que chegou ao Verdão, é o dérbi. Afinal, o treinador já enfrentou o Timão em 12 oportunidades e perdeu uma única vez.

Além disso, também surpreende o número de treinadores que passaram no rival durante este período. Afinal, nesses quatro anos do português no futebol brasileiro, ele já enfrentou sete treinadores diferentes no Dérbi. Abel encarou Luxemburgo, Danilo (interino na ocasião), Fernando Lázaro, Vitor Pereira (3 vezes), Sylvinho (2 vezes) e Vagner Mancini (3 vezes).

Já com seu compatriota António Oliveira será o segundo embate. Eles se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Paulista deste ano. O Palmeiras chegou a abrir 2 a 0, mas o Corinthians conseguiu o empate no último lance do jogo.

Apesar da igualdade no último confronto, os dois treinadores chegam em situações diferentes para o clássico. Abel está consolidado, com novo contrato e recentemente se tornou o técnico mais longevo da história do Palmeiras. Já António Oliveira pode perder o cargo em caso de derrota no dérbi.