Tite faz menção a Zico ao defender Lorran de críticas no Flamengo

Treinador pede acolhimento com jovem meia de 17 anos e afirma que se receber vaias terá dificuldades no time Rubro-Negro

“Consideramos uma vitória importante e merecida. Começamos muito bem, mas sentimos o gol. Conversamos no intervalo e demonstramos maturidade. Foi um jogo difícil do qual conseguimos o resultado”, analisou Tite sobre a vitória contra o Cruzeiro.

O Flamengo realizou uma excelente exibição e derrot ou o Cruzeiro por 2 a 1 neste domingo (30), no Estádio do Maracanã, isolando-se na liderança do Campeonato Brasileiro com 27 pontos em 13 rodadas realizadas. Tite, aliás, por sua vez, exaltou o resultado positivo do Flamengo, que jogou diante de quase 60 mil torcedores.

“Acho que o Zico estreou com essa idade mais ou menos. Gostaria de pedir um acolhimento maior para ele. Lorran possui um talento enorme e a grandeza do Flamengo é gigante. Se ele receber vaias, terá dificuldades. Se for carinhoso, ele irá decolar. O Manto Sagrado é pesado, inclusive para mim, com toda a experiência que possuo, imagina para um jovem. Coloquem-no no colo”, finalizou o treinador do Flamengo.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será na quarta-feira (3), quando enfrentará o Atlético MG na arena MRV, às 21h30 (de Brasília).