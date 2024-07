Marcão promete Fluminense mais ofensivo e analisa queda de rendimento

Tricolor carioca foi derrotado pelo Grêmio neste domingo (30), em Caxias do Sul, e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro

O técnico Marcão retornou ao comando do Fluminense após a demissão de Fernando Diniz e acumula duas derrotas em dois jogos. Assim, o Tricolor amarga a zona de rebaixamento. Neste domingo (30), o time perdeu para o Grêmio em Caxias do Sul, por 1 a 0.

Todavia, ao final da partida, Marcão analisou o comportamento do time em campo e destacou o equilíbrio do Fluminense, apesar do resultado negativo.

“Na verdade, precisamos nos adaptar gradativamente. Fizemos uma mudança no jogo passado e hoje precisamos realmente equilibrar o jogo. Sabíamos que jogar aqui seria difícil, com um gramado mais pesado. Colocamos jogadores mais fortes no meio. Conseguimos equilibrar o jogo em alguns momentos. Na verdade, o jogo todo foi equilibrado. Em uma jogada, eles conseguiram escapar e finalizar. Assim, optamos por uma defesa mais protegida. Cada jogo é um momento diferente. Quinta-feira vamos jogar de forma diferente, diante do nosso torcedor, vamos buscar mais o gol. A gente procurou hoje jogar o jogo”, disse Marcão.