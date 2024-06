Espanha goleia a Geórgia e pega Alemanha na próxima fase da Euro

Triunfo foi de virada, 4 a 1, com os garotos Nico e Yamal detonando. Na sexta-feira, pelas 4ªs, duelo entre campeões do mundo e da Euro

Futebol tem dessas coisas. Até os 18 minutos do primeiro tempo, a Espanha ostentava 86% de posse, oito finalizações, duas delas parando no goleiro Mamardashvili. Além disso, trocou 173 passes contra 25 da retrancada Geórgia. Naquele momento, os geórgios encaixaram um contra-ataque e o lateral-direito Kakabadze cruzou tentando achar Kvarat­skhelia. Contudo, Le Normand cortou e fez contra. Geórgia 1 a 0.

A Espanha confirmou o seu favoritismo, goleou a Geórgia, neste domingo (30/6) e está nas quartas de final da Eurocopa. O jogo foi no Rhein EnergieStadion, em Colônia e o placar de 4 a 1 ficou barato para os geórgios, que apesar de saírem na frente, levaram um sufoco terrível. Os espanhois tiveram 80% de posse e 32 finalizações a quatro e com o goleiro Mamardashvili fazendo milagres. A Geórgia saiu na frente com um gol contra de Le Normand. Ainda no primeiro tempo, Rodri empatou. Na etapa final, Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo construíram a goleada. Destaque para as atuações dos meninos Nico Williams e Yamal, infernais pelos dois flancos.

Virada da Espanha

Claro que a Espanha foi para cima de um rival que em setembro do ano passado, nas eliminatórias desta mesma Euro, levou de 7 a 1, jogando em casa. Pressionou até chegar ao empate aos 41. Após quase um minuto trocando passes próximo da área, a bola foi até Rodri. De fora da área, ele ajeitou e bateu no canto esquerdo de Mamardashvili. O goleiro do Valência/ESP se esticou mas não chegou a tempo. Fim da etapa incial. Os espanhois com 79% de posse e 15 finalizações a duas.

Goleada na etapa final

Na volta do intervalo, a Espanha seguiu em cima. Aos cinco, Yamal bateu falta (que ele mesmo sofreu) para grande defesa de Mamardashvili. Contudo, a bola seguiu próxima da área. Então, Yamal recebeu pela direita e cruzou para a cabeçada de Fabián Ruiz, virando o jogo. Os geórgios até que tentaram, pelo menos três vezes assustaram o gol de Unai Simón (numa delas, Kvarat­skhelia quase fez do meio de campo). Entretanto, era a Espanha que ficava sempre mais perto de marcar. Yamal chegou a fazer uma jogada que resultou em gol anulado. Mas, na reta final, a Espanha conseguiu construir a goleada com dois belos gols de Nico Williams e Dani Olmo