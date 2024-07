Coudet lamenta desgaste, mas valoriza esforço do Internacional

Colorado caiu de intensidade no segundo tempo e empatou com o Criciúma

O Internacional tenta sobreviver a uma dura sequência de viagens. Desgastado física e mentalmente, o Colorado ainda precisa lidar com diversos desfalques, seja por lesão, suspensão ou convocação para a Copa América. Dessa forma, o rendimento da equipe, por vezes, cai. O Colorado começou bem contra o Criciúma, mas perdeu intensidade e empatou . O técnico Eduardo Coudet lamentou os problemas, mas exaltou o esforço dos jogadores.

O Internacional enfrentou o Criciúma com oito desfalques. Apesar disso, o Colorado dominou o primeiro tempo. Assim, saiu na frente com Bruno Henrique. Entretanto, o time perdeu intensidade na etapa final e cedeu o empate. Em breve, a equipe comandada por Eduardo Coudet terá que lidar com três competições, mas o treinador sabe que terá que priorizar uma e abrir mão das outras.

“O grupo está cansado e isso é indiscutível. Por isso, valoriza o esforço que fazem. Os números físicos são notáveis pela sequência de partidas. Vai ser muito difícil nos manter nas três competições. Teremos que decidir. É muito complicado o que estamos vivendo. Vamos competir e brigar. As dificuldades estão aí e vamos enfrentá-las”, completou.

O Inter volta a campo quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.