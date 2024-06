Campanha irretocável: 22 anos do Penta da Seleção Brasileira

CBF publica reportagem com agradecimento aos campeões pelo pentacampeonato em 2002, numa sequência de jogos com 100% de aproveitamento

Além de Ronaldo, a Seleção sob o comando de Luiz Felipe Scolari, teve outros craques com desempenho determinante para o sucesso na Copa. Assim, embora toda a equipe tenha sido eficiente em campo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Cafu se destacaram com lances espetaculares.

Na época, além da taça, o Brasil teve o brilho de uma estrela em particular: Ronaldo, o Fenômeno, foi eleito pela Fifa o melhor jogador da competição. Uma prova de superação de atleta. Afinal, ele havia sofrido duas graves lesões e precisou se reerguer, à custa de muito empenho e determinação. Assim, o resultado foi espetacular: artilheiro da Copa, com 8 gols, incluindo os dois do placar de 2 a 0 na grande final contra a Alemanha. O International Stadium, em Yokohama, teve 69 mil torcedores que testemunharam esse momento inesquecível do futebol brasileiro.

A Seleção Brasileira faz neste domingo (30/6) o 22º aniversário de uma campanha irretocável que culminou na conquista do pentacampeonato mundial, em 2022, na Copa da Coreia do Sul e Japão.

Seleção invicta no penta

A campanha da Canarinho, invicta, foi de primeira linha, com uma sucessão de vitórias incontestáveis. Desse modo, os resultados da primeira fase foram: 2 a 1 sobre a Turquia, com gols de Ronaldo e Rivaldo; 4 a 0 sobre a China, com gols de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos; 5 a 2 em cima da Costa Rica, com gols de Ronaldo (2), Rivaldo, Edmilson e Júnior.

Nas oitavas de final, Ronaldo e Rivaldo marcaram no 2 a 0 sobre a Bélgica. Nas quartas, a Inglaterra até abriu o placar, mas o Brasil virou com Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, num dos jogos mais emocionantes do Mundial.

Na semifinal, Ronaldo foi o autor do único gol da partida contra a Turquia, carimbando a presença da Canarinho na final da Copa. E, enfim, chegou a hora dos 2 gols do título.