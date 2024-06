Árbitras brasileiras vão fazer história na Copa América

As árbitras brasileiras Edina Alves e Neuza Back vão fazer história na Copa América. Afinal, elas fazem parte do trio de mulheres designado para a partida entre Bolívia e Panamá, nesta segunda-feira (1/7), nos Estados Unidos. Pela primeira vez, a arbitragem de uma partida de Copa América será 100% feminina.

A paranaense Edina Alves, de 44 anos, vai apitar o jogo, tendo como assistentes a catarinense Neuza Back e a colombiana Mary Blanco.

A semente para a convocação à Copa América foi plantada ao longo das carreiras das árbitras brasileiras, que, a partir da experiência em campo e da confiança conquistada, levaram a pioneirismos relevantes. Afinal, elas também estavam presentes no primeiro jogo com arbitragem 100% feminina da Copa Libertadores. Foi em 2001, entre Defensa Y Justicia X Independiente del Valle. Além disso, Edina e Neuza fizeram parte do primeiro trio de mulheres numa competição masculina da Fifa. Assim, elas atuaram no Mundial de Clubes do Qatar.