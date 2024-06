São Paulo respalda Jandrei e não pretende trazer novo goleiro na janela

No triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma, o arqueiro deixou o gramado do Morumbis sob vaias. Afinal, falhou feio no gol ao entregar a bola nos pés de Arthur Caike, atacante da equipe catarinense.

Apesar das recentes falhas de Jandrei à frente da meta do São Paulo, a diretoria não pretende trazer um novo goleiro na próxima janela de transferências. Assim, o clube mantém a confiança em seus atletas e foca em outras posições, como um volante e um lateral-esquerdo. A informação é do portal “ge”.

Em meio à pressão, os companheiros de elenco saíram em defesa do goleiro. Além disso, o técnico Luis Zubeldía garantiu que ele continuará no time no jogo contra o Bahia, neste domingo (30) às 16h (de Brasília), novamente no Morumbis.

Cabe salientar que Jandrei ocupa a vaga, visto que Rafael está com a seleção brasileira na Copa América, nos Estados Unidos. Ele esteve à frente da meta são-paulina nas últimas cinco partidas, com dois empates, duas derrotas e uma vitória.

Por fim, o goleiro, de 31 anos, está no clube desde 2022 e teve seu contrato renovado até o final de 2026.Além dele, o treinador tem para o setor os jovens Young, de 22 anos, e Leandro, de 19, ambos formados nas categorias de base tricolor. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar