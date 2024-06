Na busca por um CEO, Vasco negocia com Gabriel Lima, ex-Cruzeiro

Dessa forma, Lima recomendou a contratação de Raphael Vianna para o cargo de diretor financeiro (CFO) no lugar que foi ocupado por Kátia dos Santos na época da 777, visto que ambos trabalharam juntos no clube mineiro.

Em meio à busca por um nome para o cargo de CEO da SAF, o Vasco avançou nas conversas com Gabriel Lima. Assim, o executivo, que foi homem de confiança de Ronaldo Fenômeno no Valladolid, da Espanha, e no Cruzeiro, pode ser o substituto de Lúcio Barbosa depois da mudança no comando do futebol cruz-maltino, por decisão da justiça. A informação é do portal “ge”.

O foco de quem ocupar o cargo será a renegociação das dívidas do Vasco e trabalhar diretamente no aumento das receitas. Gabriel Lima deixou o Cruzeiro na última semana com o fim da era Ronaldo no clube.

Em seguida, nos últimos dias, se reuniu com o presidente Pedrinho, e as conversas avançaram. Vale lembrar que o executivo participou da compra do Cruzeiro por Ronaldo e, efetivada a negociação, passou a ocupar a cadeira de CEO, no início de 2022.

No clube mineiro, o CEO foi importante na recuperação judicial e também ocupava cargos de comando em outros empreendimentos do ex-jogador. Na carreira, foi diretor de negócios do Valladolid, dirigiu uma agência de marketing e foi analista de negócios da Vale.