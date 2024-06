Buscando incentivo, Fluminense faz promoção de ingressos

A venda, que começou às 18h (de Brasília), conta com uma promoção especial de ingressos, com preços a partir de R$ 5 (para sócios) e R$ 10 (não-sócios). A ideia visa que os torcedores lotem o Maracanã contra o Colorado.

Outra atitude é voltada para os sócios das categorias que oferecem check-in. Os torcedores com tal benefício em seu plano poderão realizar o check-in com 100% de desconto. A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na segunda-feira (1º), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na terça (2).

O Fluminense é o 20º colocado do Brasileirão e precisa começar a vencer para não sofrer com a possibilidade de um inédito rebaixamento nos pontos corridos. A equipe de Marcão (interino) tem mais um compromisso pela frente. É neste domingo (30), contra o vice-lanterna Grêmio, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Com seis pontos, o Tricolor carioca pode superar o rival gaúcho (sete pontos) em caso de vitória, aliás. Se de fato vencer, pode, inclusive, ultrapassar o 18º Corinthians, que tem nove, mas apenas um triunfo na competição.